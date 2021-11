Roma, Diogo Dialot vicino ai giallorossi: prestito con diritto di riscatto. Ma lo United vuole l'obbligo

Tiago Pinto è al lavoro per rimediare alle mancanze estive e riempire il primo vuoto della Roma di Mourinho: quello del terzino destro. L’accelerata nelle ultime ore è tutta su Diogo Dalot che vuole lasciare il Manchester United per la seconda volta in due anni. Il portoghese, 22 anni ex Milan, non trova spazio e rischia di giocarsi il Mondiale (in bilico play off) in Qatar. Appena 83 i minuti giocati in Premier. Una miseria.

Per questo ha già detto sì alla Roma senza pensarci un attimo. Il suo entourage è convinto della destinazione visto che in Serie A Dalot ha dimostrato di poter far bene e vista la presenza di Mourinho. Il primo passo, quindi, è andato a buon fine. Ora c’è quello più ostico con il Manchester che (vedi Smalling) difficilmente fa sconti. Il club inglese è alla ricerca di un terzino destro e lo ha individuato in Trippier in uscita dall’Atletico Madrid.

La trattativa sembra ben indirizzata, il via libera è vicino. L’ostacolo è la formula della cessione di Dalot che in giallorosso contenderebbe il posto da titolare a Karsdorp oltre a offrire un’alternativa pure a sinistra. La Roma è disposta a offrire un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il Manchester vuole l’obbligo anche a cifre leggermente più basse (10-12).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 20:55

