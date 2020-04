Roma, calciatori e staff rinunciano a quattro mesi di stipendio per l'emergenza coronavirus

I calciatori dell'AS Roma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 13:01

