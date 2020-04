Roma, trovato l'accordo sugli ingaggi dei calciatori

Dopo Juve e Parma anche la Roma ha trovato l’accordo per il taglio degli ingaggi dei calciatori vista l'emergenza Coronvirus e lo stop del calcio giocato. Ecco la base: giocatori, allenatore e staff hanno proposto al club di rinunciare a 4 mensilità (da marzo a giugno). Quando e se il campionato ripartirà, una parte delle quattro mensilità potrà essere ricompensata e spalmata negli anni successivi. E anche tutti i dirigenti rinunciano ad una mensilità per un totale del 20%. Non solo, i calciatori, a prescindere dal taglio salariale, si faranno carico di compensare la differenza retributiva per la parte del personale del club interessata dagli ammortizzatori sociali. Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 11:19



