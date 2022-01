Roma-Cagliari: esordio per Sergio Oliveira, davanti Felix e Zaniolo con Abraham

La Roma dopo la sconfitta choc contro la Juventus si è consolata col mercato: l'arrivo di Maitland-Niles e la possibilità di lavorare ad un altro centrocampista (ma prima deve uscire Diawara) hanno distratto i romanisti dai risultati sul campo. Che devono cambiare, e lo sa pure José Mourinho che contro il Cagliari (domenica ore 18, stadio Olimpico) potrebbe scegliere una squadra iper offensiva. In difesa sono indisponibili Smalling e Ibanez (squalificato), spazio così a Mancini-Kumbulla. A destra Maitland-Niles, a sinistra Vina. In mezzo esordio per Sergio Oliveira con Pellegrini e Mkhitaryan, l'escluso può essere Veretout. In attacco insieme ad Abraham e Zaniolo può giocare Felix, che fece l'esordio all'andata.

LA DIRETTA DEL MATCH

Roma-Cagliari, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham, Afena-Gyan.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri.

Dove vederla in tv e streaming

La partita fra Roma e Cagliari sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la partita scaricando l'app Dazn sulle smart tv di ultima generazione o collegando al televisore un TIMVISION BOX, una console come Playstation e Xbox o in alternativa utilizzare dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast. La sfida sarà visibile anche su dispositivi mobili, sul Messaggero la diretta testuale dalle 18.

