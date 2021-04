Le pagelle di Cagliari-Roma 3-2: Mancini, Santon e Diawara disastro (4,5); si salva Carles Perez (7)

La Roma pensa solo all'Europa League e perde male con il Cagliari in lotta per non retrocedere. Si salvano solo Carles Perez e Smalling

PAU LOPEZ 6

Assiste senza colpe sul gol di Lykogiannis e reagisce bene su Simeone. Sui due gol nella ripresa appare in leggero ritardo

MANCINI 4,5

Squalificato a Manchester si becca la tutela di Santon ma è pure lui ad essere in infradito. Sul gol di Joao Pedro è da aprile dolce dormire



SMALLING 6,5

Ritorno fondamentale. L’inglese pure in vestaglia si mostra il migliore del reparto (14’st Cristante 5,5: un giallo e troppa agitazione)



FAZIO 6

Soliti pregi e difetti. Nell’uno contro uno è disastroso, di testa è imperiale e segna pure un gol

SANTON 4,5

Non giocava da ottobre. Vedendo come arranca su Joao Pedro si capisce perché. In Purgatorio. (14’st Karsdorp 5: in tempo per bucare sul tris sardo).

DIAWARA 4,5

DIsastro dopo 4 minuti quando sbaglia due volte permettendo il vantaggio sardo. Si riprende a fatica, poi ci manca solo che consegni i confetti a Marin (30’st Veretout ng)

VILLAR 5

Resta troppo piatto, e glielo ricorda pure qualche compagno. Male pure in fase di ripiegamento

BRUNO PERES 5,5

Ci si accorge di lui solo per qualche scintilla con Ceppitelli. Liberateci, liberatelo. (1’st Spinazzola 6: altro ritmo, ma non tutti sanno ballare con lui).

CARLES PEREZ 7

Coast to Coast micidiali e l’ottimo inserimento che lo porta al gol del pareggio. Uno dei pochi a voler spaccare il mondo

PELLEGRINI 6

Venti minuti all’ombra, poi fa splendere il sole con un assist alla Totti. E’ uno dei suoi rari bagliori di luce (14’st Mkhitaryan 5,5: speriamo metta ben altro contro il Manchester).

MAYORAL 5,5

Cerca la profondità ma trova solo ostacoli. Così arretra in cerca di palloni giocabili. Non è Dzeko, e si sa.

FONSECA 4,5

Snobba il campionato beccando un’altra figuraccia contro una squadra in lotta salvezza. Giovedì si gioca tutto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 20:54