Roma-Borussia M'Gladbach, rigore inventato al 95esimo: sul sito Uefa non c'è traccia del macroscopico errore

Džeko analizza la situazione del gruppo dopo il pareggio 🐺 #UEL | @OfficialASRoma pic.twitter.com/Hn372uTrBr — La UEFA (@UEFAcom_it) October 24, 2019

"Non si può dare un rigore così all’ultimo minuto: è inaccettabile"#RomaBMG pic.twitter.com/2wolATPuwP — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2019

“È difficile accettare una situazione come questa. Avevamo fatto una buona partita"#RomaBMG pic.twitter.com/K8SIMpWI2e — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2019

Giovedì 24 Ottobre 2019, 22:47

Un finale amaro per lanella sfida dicontro il. Unche ha visto uninesistente dial 95esimo minuto. Il difensore inglese della formazione dicolpisce chiaramante con il volto il pallone sul calcio di punizione della squadra tedesca. Dagli undici metri Stindl non sbaglia e il match si chiude sull'1-1 tra le proteste dei calciatori e dell'allenatore della Roma.nella versione italiana, curiosamente,E anche nella diretta nessun cenno all'errore del direttore di gara. Una doppia beffa dopo quella subita sul campo da gioco dello stadio Olimpico.che proprio in pieno recupero viene raggiunta dal rigore calciato da Stindl - il commento dell'Uefa alla partita - I giallorossi avevano controllato benissimo la gara nel secondo tempo, difendendo il gol di Zaniolo e fallendo una clamorosa occasione con Florenzi, ma proprio nel recupero il rigore realizzato dal numero 13 costringe al pari i capitolini».chiede a tutti di guardare avanti", è invece il titolo del post apparso all'interno della diretta scritta sul sito ufficiale dell'Uefa: «Abbiamo avuto anche qualche occasione nel secondo tempo senza rischiare niente, abbiamo perso due punti, ma ora è finita e bisogna guardare oltre - riporta l'Uefa - Con la maschera non vedo benissimo, però sto bene, peccato perché non siamo in un buon momento, ci serviva una vittoria oggi anche per la fiducia. Ma ora dobbiamo pensare al Milan e dare tutto per vincere».Prima di esprimere questo concetto però l'attaccante bosniaco, a Sky Sport, aveva dichiarato altro: «È un errore grave che non può succedere a questi livelli, cambia tutto - le parole di Dzeko tagliate dall'Uefa - Adesso abbiamo altre tre partite dove può succedere di tutto. Con la vittoria di oggi sarebbe stato più facile. Non capisco l'arbitro, era troppo sicuro. Io avevo visto fosse faccia, poi ho rivisto in televisione. E' incredibile».Stessa formula quella utilizzata sulle parole dell'allenatore. Il titolo è: "La Roma meritava la vittoria per Fonseca". Le parole riportare le seguenti: «Contro la prima del campionato tedesco e con tutte le difficoltà che abbiamo avuto - si legge - avevamo fatto una buonissimo gioco, controllando molto bene la gara. Il calcio è così, dobbiamo reagire velocemente, sappiamo che abbiamo fatto una buona partita, meritavamo un altro risultato. Mancini è un ottimo giocatore e penso che per essere la prima volta che gioca in questa posizione ha fatto una buonissima partita».In precedenza il tecnico portoghese, sempre a Sky Sport, aveva mostrato tutta la sua delusione per la decisione dell'arbitro Collum: «È difficile accettare una situazione del genere - le parole di Fonseca - Tutti i giocatori sono devastati. Abbiamo affrontato la prima della Bundesliga e abbiamo sempre controllato la partita, nonostante le difficoltà. È difficile accettare questo».