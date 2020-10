Roma, si chiude per Borja Mayoral: summit a Trigoria con l'agente

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 17:17

I colpi di scena non finiscono mai. Dopo aver annullato all'ultimo il volo di tre giorni fa persu input di Zidane orasi appresta a diventare un nuovo giocatore giallorosso. L’intermediario che ha curato l’operazione, Davide Lippi, figlio dell’ex c.t. Marcello, è arrivato a Trigoria insieme all’agente Camano per il meeting con Guido Fienga.per il passaggio del centravanti classe ’97 alla corte di Fonseca. Prima che tutto venisse rallentato dal tecnico francese, la Roma aveva offerto ai Blancos un prestito (1 milione) con diritto di riscatto (intorno ai 13) per il vice-Dzeko. Se dovesse arrivare la fumata bianca, è necessario il prolungamento del contratto di Mayoral con il Real Madrid. La svolta è arrivata ieri sera quando Zidane ha deciso di schierare Jovic titolare al posto di Mayoral. Una mossa che ha convinto lo spagnolo a chiedere la cessione.