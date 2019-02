Roma-Bologna, le pagelle

OLSEN 8

Salva il risultato il almeno 4 occasioni. Poi prova a mantenere la porta inviolata, ma con questa difesa è impossibile.

FLORENZI 5

In clamorosa crisi d'identità. Non riesce difendere (Sansone lo salta come e quando vuole, anche se segna quando esce) (38' st Santon 5: il suo ingresso coincide col gol del Bologna che riapre la partita).

MANOLAS 6

Subito chiamato agli straordinari per chiudere su Edera al 4' resiste in piedi nonostante i suoi compagni ne facciano di tutti i colori.

FAZIO 5

Era da 3 sale a cinque grazie al gol del 2-0. Partita per il resto disastrosa, deve almeno una cena a Olsen (e a Soriano...) con bacio alla traversa, che evitano ai suoi obbrobri di lasciare traccia.

KOLAROV 6

Trasforma con freddezza il rigore davanti alla Sud che lo aveva contestato, ma patisce parecchio i raddoppi bolognesi.

CRISTANTE 5

Sempre fuori dal gioco o in ritardo (1' st El Shaarawy 7: dà la scossa. Prende il fallo da rigore su azione da lui stesso avviata. Poi si sacrifica come sempre in contenimento).

NZONZI 5

È incompatibile col 4-3-3, il suo software non lo supporta e la squadra va in tilt.

PELLEGRINI 5,5

Da mezzala proprio non va. Stenta ad interrompere le trame avversarie e non propone mai nulla di veramente buono in avanti. Prezioso sui calci piazzati.

ZANIOLO 6,5

Le luci della ribalta non lo stordiscono. Non quanto Mihajlovic che gli appioppa il grossissimo e cattivissimo Dijks. Ma Nicoló tiene botta e alla fine è l'unico a impegnare Skorupski con un tiro da posizione quasi impossibile.

DZEKO 5,5

Entra nell'azione del rigore, ma fallisce il ritorno al gol in campionato all'Olimpico (che manca dal 28 aprile...). Al 25' della ripresa ciabatta una palla d'oro servitagli da El Shaarawy.

KLUIVERT 5

Corre, ma commette troppi errori ingenui e pericolosi (23' st De Rossi 7: rimette in piedi una squadra sbilenca e colabrodo. La sua spizzata di testa su corner libera al gol Fazio).

DI FRANCESCO 6

Se il primo tempo fosse finito 0-3 nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Ha il merito di azzeccare i cambi, rimandando in soffitta il 4-3-3 ché senza De Rossi proprio non si può.





