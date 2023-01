Diretta Roma-Bologna 1-0: vantaggio di Pellegrini su calcio di rigore

Dopo quasi due mesi di pausa, la Serie A torna in campo per la 16ª giornata. La Roma, ferma in sesta posizione a 27 punti e in corsa per un posto in Champions League, ospita il Bologna di Thiago Motta, undicesima in classifica (19). In panchina non ci sarà Mourinho (squalificato), sostituito da Foti. Per la diciottesima volta consecutiva, lo stadio Olimpico sarà sold-out. Come in tutte le partite di questa 16ª giornata, il calcio d'inizio sarà preceduto da un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Pelè, nella gara sarà ricordato anche Sinisa Mihajlovic.

Formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Tahirovic, El Shaarawy; Dybala, Zaniolo.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Medel, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Soriano.

Dove vedere Roma Bologna

Il calcio d'inizio è fissato alle 16.30; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

