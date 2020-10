Roma-Benevento 5-2: Doppio Dzeko e una perla di Perez regalano i primi tre punti in casa

di Alessandro Cristofori

Missione compiuta per gli uomini di Fonseca che festeggiano la prima vittoria casalinga del campionato. Roma-Benevento finisce con lo stesso riusultato di due anni fa: 5-2. Partita divertente e lo si capisce sin dai primi minuti quando un tiro di Caprari, deviato da Ibanez, consegna il vantaggio agli ospiti. Dzeko e i suoi provano a reagire ma non è facile, il gol lo trova Pedro che avvia e conclude una bella azione partita dalla metà campo. Il 2-1 arriva subito dopo, ed è protagonista il portiere Mirante, autore di un lancio da trequartista che smarca Mkhitaryan bravo a servire Dzeko solo in area. Nella ripresa la Roma sembra troppo addormentata, così Veretout pasticcia in area e falcia Ionita. Sul dischetto va Lapadula, Mirante respinge ma l'attaccante è bravo ad avventarsi e a trovare il pareggio. Sembra una serata stregata per i romanisti ma Pedro con grande esperienza conquista il rigore che consente a Veretout di riscattare l'ingenuità precedente e di riportare la squadra in vantaggio. Da qui inzia una facile discesa per i padroni di casa che vanno in gol di nuovo con Dzeko, abile a finalizzare un'ottima azione innescata da Villar e Carles Perez autore di un'iniziativa personale, giustamente premiata con il gol. Roma a sette punti con il grande rimpianto della sconfitta a tavolino di Verona.

45' st + 3 - Fne partita

45' st - Tre minuti di recupero

43' st - Cinquina romanista e a prendersi la scena è Carles Perez: ottima giocata di Cristante che esce palla al piede e consegna il pallone allo spagnolo ceh partendo dalla propria metà campo decide di saltare tutti fino a stoccare un tiro imparabile al limite dell'area

41' st - Sostituzione per il Benevento: fuori Foulon dentro Maggio

40' st - Standing ovation dei 1000 spetatori presenti per Edin Dzeko che lascia il posto al nuovo acquisto Borja Mayoral

39' st - Ottima azione Dzeko-Bruno Peres, il terzino brasiliano scende sul fondo e mette in mezzo per Mkhitaryan tutto solo a centro area, ma l'armeno calcia altissimo divorandosi il 5-2

37' st - Ammonito Foulon per gioco scorretto

36' st - Doppio cambio pr il Benevento: fuori Lapadula dentro Sau mentre Hetemaj prende il posto di Schiattarella

33' st - Standing ovation per Pedro che lascia il posto a Carles Perez, fuori anche Ibanez per Kumbulla

32'st - La Roma trova il quarto gol: grande azione del nuovo entrato Villar, il centrocampista prende palla centralmente è bravo a non servire Pedro in fuorigioco ma Mkhitaryan che invece è in linea, l'armeno mette in mezzo per Dzeko che a porta vuoa trova la doppietta e il 4-2

30' st - Cambio per il Benevento fuori Dabo dentro Improta

29' st - Occasione per la Roma da calcio d'angolo: Pellegrini stacca di testa e la pall finisce sui piedi di Dzeko che a due passi da Montipò non è lesto a ribadire in gol

27' st - Primi cambi per Fonseca: Veretout e Santon lasciano il posto a Villar e Bruno Peres

22' st - Veretout dal dischetto spiazza Montipò e riporta in vantaggio la Roma. 3-2

21' st - Calcio di rigore per la Roma: bellissima palla di Dzeko per Pedro, lo spagnolo entra in area ed è lesto a spostare il pallone con Montipò che gli frana inevitabilmente addosso.

20' st - Cartellino giallo per Santon, in ritardo su Caprari

19' st - La Roma prova a reagire: Pellegrini batte un corner da destra e mette in mezzo per Dzeko ma il colpo di testa del bosniaco finisce alle stelle

15' st - Occasionissima per Lapadula, l'attaccante viene pescato da Caprari in area, Mirante è però bravissimo in uscita a chiudere lo specchio della porta e ad evitare il peggio

12' st - Interessante contropiede della Roma, gli uomini di Fonseca si ritrovono in 5 contro 2 ma Dzeko sbaglia la scelta calciando addosso a Pellegrini in fuorigioco

9' st - Mirante ipnotizza Lapadula ma sulla respinta il numero 9 insacca e fa 2-2

8' st - Pasticcio in area di Veretout che controlla male e falcia Ionita. Ayroldi non ha dubbi e indica il dischetto

7' st - Tentativo personale di Caprari che prova la conclusione da fuori area: tiro non irresistibile e il pallone si perde sul fondo

5' st - Palla persa ingenuamente da Caldirola, la sfera finisce a Mkhitaryan che prova la conclusione personale con scarso successo

2' st - Azione personale del solito Spinazzola che riesce a sfondare e ad entrare in area la conclusione però è murata da Glik

1' st - Inizia il secondo tempo. Novità nel Benevento con Inzaghi che richiama in panchina Iago Falque per far posto a Roberto insigne

45 + 3 - Fine primo tempo

45' +2 - La Roma trova ancora il gol: Cristante in area mette in mezzo per Mkhitaryan che anticipa tutti e in spaccata conclude nel migliore dei modi. Intervento però del Var che segnala un fuorigioco precedente di Pellegrini su assist di Spinazzola

44' - Tre minuti di recupero

42' - Roma in controllo del match mentre il Benevento sembra aver accusato il doppio colpo messo a segno dagli avversari

35' - Lungo rinvio di Mirante che fa cadere il pallone sui piedi di Mkhitaryan sulla destra, l'armeno pesca Dzeko sul lato opposto, il bosniaco è implacabile e porta così in vantaggio i suoi

33' - Primi ammoniti della gara: Schiattarella per proteste, Ibanez per gioco falloso

31' - La Roma trova il pareggio: Pedro innesca un'azione manovrata che va a concludere dopo l'assist di Pellegrini, lo spagnolo si fa trovare sul dischetto e lascia partire un sinistro che si insacca alle spalle di Montipò.

25' - Gioco fermo per consultare il Var causa un possibile rigore per i giallorossi. Ma alla fine dalla sala arriva la comunicazione di fuorigioco

23' - Grande palla di Dzeko per Pedro, lo spagnolo corregge un primo controllo difettoso e mette in mezzo per Mkhitaryan che prova a colpire di testa. Foulon si oppone e l'armeno chiede un rigore per fallo di mano

22' - Sbavatura di Ibanez che rischia di comprometere il match, il difensore perde palla al limite dell'area di rigore, la sfera finisce sui piedi di Lapadula che però perde l'attimo per la conclusione da posizione interessantissima

20' - Sugli sviluppi di un corner, gli uomini di Inzaghi provano un'azione offensiva con Ionita, che dalla destra lascia partire un cross non trovando però la testa di nessun compagno

18' - Suggerimento in area per Cristante che prova a servire Dzeko di testa ma l'assist è impreciso

12' - La squadra di Fonsesca sfonda sempre da sinistra e dopo l'ennessima combinazione Spinazzola-Mkhitaryan, arriva un altro corner

8' - Dzeko si cimenta nel ruolo di regista e innesca Mkhitaryan sulla corsia sinistra, il numero 77 prova a mettere in mezzo ma è bravo Letizia ad intervenire

5' - La Roma prova a reagire, combinazione sulla sinistra tra Spinazzola e Mkhitaryan, l'armeno mette in mezzo un pallone pericoloso sul quale nessuno si avventa

4' - Benevento in vantaggio: Caprari riceve da sinistra, l'attaccante si accentra e prova il tiro dal limite, il tiro viene deviato da Ibanez quel tanto che basta per mettere fuori causa Mirante.

2' - La Roma conquista un calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore: Pellegrini prova ma la conclusione è imprecisa

1' - La partita inizia e il primo pallone toccato è del Benevento

La Roma di Fonseca cerca la prima vittoria casalinga contro il Benevento di Inzaghi. Fonseca propone Cristante in difesa, l'ex tecnico del Milan punta su Lapadula.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 4 Cristante; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko

Allenatore: Fonseca

Benevento (4-3-2-1): 1 Montipò; 18 Foulon, 15 Glik, 5 Caldirola, 3 Letizia; 29 Ionita, 28 Schiattarella, 14 Dabo; 44 Iago Falque, 17 Caprari; 9 Lapadula

Allenatore: F. Inzaghi

