Women's Champions League, la Roma sconfitta dal Barcellona (0-1). Ma all'Olimpico è record, 39.454 spettatori

Nella notte dei record la Roma femminile più bella e più coraggiosa della stagione contro il Barcellona stellare. Prima del commento (0-1 il finale) il dato: all'Olimpico, stanotte, c'erano 39.454 spettatori. Record assoluto per una partita di calcio femminile in Italia. C'era Gravina e c'era il ministro dello Sport Abodi che hanno visto uno spettacolo, vero, soprattutto per quello che le ragazze di Spugna nel secondo tempo sono riuscite a fare: hanno messo alle corde, nel finale, la squadra più forte del Mondo. E hanno tenuta viva la qualificazione che si giocherà la prossima settimana al Camp Nou. Nessuno se lo immaginava. Nessuno pensava che la giallorosse potessero riuscire in tutto questo. Eppure la Roma, nella seconda parte di gara, ha avuto 4 nitide occasioni per il pari: con Giacinti, con Haavi, con Andressa e poi ancora con Giacinti. E in mezzo ci mettiamo pure la conclusione dai 25 metri di Giugliano che Panos ha alzato sopra la traversa. Sì, coraggio, spirito da guerriere, e l'Olimpico che alla fine canta "Vinceremo il tricolor". Che notte.

DECIDE PARALLUELO

La Roma nel primo tempo ha giocato solamente in una metà campo. La propria. Barcellona che per un'ora ha fatto un altro sport e con Camelia Ceasar che ha parato tutto. La rete che ha deciso la sfida è arrivata al minuto 34: Aitana serve Paralluelo, Linari sbaglia l'anticipo, e la numero 17 non ha difficoltà a spedire sul secondo palo. Rete bella. E decisiva. Nella ripresa sembra la stessa musica. Ma tutto cambia quando Giacinti ha un'occasione enorme da dentro l'area con Paredes che alza sopra la traversa in spaccata. Il Barcellona si mette paura, la Roma alza il petto: Haavi non sfrutta a dovere un due contro uno sparando troppo centrale col mancino; Andressa a porta libera non riesce a trovare il varco giusto; Giugliano dai 25 metri mette i brividi a Giraldez; Giacinti, in pieno recupero, fa fare la paratona al portiere ospite. Insomma, 0-1, ma tutto si decide tra una settimana. Un'altra notte storica. Ma che Roma.

