Roma, Baldissoni: «Perdere Totti è una sconfitta, ma lo abbiamo sempre ascoltato. La deromanizzazione è una bugia»

Francesco Totti: «Mi dimetto dalla Roma. Hanno sempre voluto far fuori i romani. Ho ricevuto un'offerta da squadre italiane»

Martedì 18 Giugno 2019, 13:39

, vicepresidente della, risponde adopo la conferenza stampa di ieri, nella quale l'ex capitano giallorosso ha annunciato le dimissioni dal ruolo di dirigente.«Lo abbiamo sempre aspettato, non volevamo mettergli fraetta nella scelta di un ruolo preciso. Dopo le dimissioni di, avevamo capito che il ruolo di direttore tecnico era quello a lui più congeniale. Siamo dispiaciuti delle sue parole, lo abbiamo ascoltato, come nel caso della scelta dicome allenatore» - ha spiegato- «Le decisioni si prendono tutte insieme, attraverso un confronto collettivo: non può decidere uno solo».Intervistato da Sky, il vicepresidente dellaha poi aggiunto: «Quella della 'deromanizzazione' è una percezione sbagliata di Francesco, a cui possiamo rispondere con i fatti. L'attuale proprietà ha fatto due contratti da giocatore e uno da dirigente, della durata di sei anni, a Francesco, oltre alla proposta del già citato ruolo da direttore tecnico. Abbiamo anche rinnovato due volte il contratto a Daniele De Rossi e puntato forte su ragazzi romani e cresciuti a Trigoria, come Alessandro Florenzi, Lorenzo Pellegrini e Luca Pellegrini. Inoltre, abbiamo sempre prestato molta attenzione alla memoria storica di questa società e coinvolto ex giocatori della Roma in varie attività».Sulla mancata comunicazione traha spiegato: «Il presidente ha invitato più volte a casa sua Francesco, anche se mi rendo conto che la lingua è un ostacolo difficile da superare». Sui rapporti diretti con Totti, il vicepresidente giallorosso si è espresso così: «Sono sempre stato un suo grande tifoso e ho scritto anche una lettera per difenderlo dopo il calcio a Balotelli. Abbiamo sempre avuto un rapporto cortese e corretto».Baldissoni poi ammette: «Perdere un patrimonio comeè una sconfitta per tutti. Non posso dirvi se ricorreremo alle vie legali per alcune sue dichiarazioni, ma siamo una società quotata in borsa e dobbiamo tutelarci. Questa proprietà ha risanato il bilancio ed investito tantissimo nell'allestimento della rosa, pur con i vincoli del fair play finanziario. I risultati sono stati abbastanza buoni. La Roma non è in vendita, Pallotta ha fatto bene a farlo sapere al mercato».Si parla poi dello stadio. «Avere un impianto di proprietà è necessario per diventare sempre più competitivi, se non ce l'abbiamo, la crescita diventa praticamente impossibile» - spiega- «Anche Claudio Ranieri, che ha lavorato in Inghilterra, sa quanto sia importante uno stadio di proprietà e lo ha ribadito più volte. Se però la situazione di stallo dovesse prolungarsi ancora, noi penseremo a tutelarci e a considerare delle alternative».