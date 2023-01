In attacco Mourinho ritrova i "4 tenori"

di Francesco Balzani

Un nuovo inizio, anche per i Fab Four. Ovvero i 4 tenori dell’attacco romanista che fin qui hanno giocato insieme solo due volte: ad agosto contro Salernitana e Cremonese. Centotredici minuti in tutto. Stiamo parlando di Dybala, Zaniolo, Abraham e Pellegrini. Un quartetto che tra infortuni, cali di forma e ragioni tattiche si è visto poco o nulla. Contro il Bologna domani, però, c’è la possibilità di tornare a suonare insieme in un Olimpico sold out che merita ben altre prestazioni rispetto a quelle andate in scena prima della lunga sosta. Basti pensare che, Dybala a parte, il terzetto sopra citato non ha segnato nemmeno un gol in casa in questa stagione.



