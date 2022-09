Roma-Atalanta 0-1, le pagelle: Abraham come Blisset, Rui Patricio inoperoso. Smalling il migliore

di Francesco Balzani

RUI PATRICIO sv: Mezz’ora di nulla, poi quel tiro di Scalvini che va a finire proprio dove il portoghese non può arrivare. E’ l’unica conclusione del match.

MANCINI 6,5: Sbaglia il minimo indispensabile andando sempre a prendere le parti dei compagni nei momenti caldi. (42’st Zalewski sv: cinque minuti e una palla da sturbo per Shomurodov)

SMALLING 7: Per 90 minuti ha la custodia di uno dei giovani più promettenti della serie A: Hojlund. Non lo fa alzare dalla sedia nemmeno per andare in bagno. Anche quando entra Muriel la storia non cambia.

IBANEZ 6,5: Cresce di partita in partita sognando il Mondiale in Qatar. Prova pure due volte a fare male a Sportiello, ma su Hojlund in occasione del gol è troppo tiepido.

CELIK 6: Rendimento e pochi errori. Il turco è dove serve, quando serve. Ci riprova nella ripresa ed è sempre pronto a dare la svolta. Poche volte i compagni puntano su di lui.

CRISTANTE 5,5: Gioca tra le linee con una doppia preoccupazione: non lasciar passare Ederson, e provare a dare manovra a un reparto che spesso risulta piatto. Si abbassa troppo,però, su Scalvini che ha un’autostrada verso il sole.

MATIC 5,5: Scaldati, giochi pure oggi. Nemanja annuisce, entra in campo e prende i primi applausi per un recupero centrale. Poi la fatica si fa sentire eccome. (22’st Belotti 6: entra con le fiamme sotto la grata. Non ha occasioni per tornare a cantare)

SPINAZZOLA 5,5: Per una mezz’ora scarsa resta sulle sue. Poi capisce che può osare di più. Prova a far male sbagliando in qualche occasione l’ultimo passaggio. Speriamo la sosta lo aiuti in questo.

PELLEGRINI 5,5: E’ come quei scrittori che dopo un bestseller non riescono a trovare nuove idee per un nuovo capolavoro. Una pennellata arriva al 40’ ma Abraham non lo aiuta a uscire dai problemi.

ZANIOLO 6: Non può duettare con Dybala, così prende il microfono e prova da solista a far male di nuovo ai bergamaschi. Nel finale di primo tempo fa un gran numero, poi è strattonato ma è poco furbo e resta in piedi. Nella ripresa invece cade ma Chiffi non gli concede nulla.

ABRAHAM 5: L’ombra di Belotti, l’assenza di Dybala. Ci sono tutti gli ingredienti per fare male. E Tammy si divora un gol che ricorda quelli falliti anni fa dal suo connazionale Blisset. (33’st Shomurodov 5,5: per non mancare di rispetto pure lui si divora un gol enorme)

MOURINHO 6: Neanche il tempo di scaldare i motori e si rompe la vettura di punta. Ripassa così all’assetto di centrocampo classico e la Roma gioca di strappi e istinto meritando ben più dello svantaggio. Il problema sono gli errori sotto porta.

