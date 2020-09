Roma, l’asse Pellegrini-Mkhitaryan funziona: poker al Frosinone in amichevole (4-1)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 21:48

Troppo facile per la Roma battere il Frosinone al Benito Stirpe in un match amichevole vinto 4-1, senza risparmiare colpi e con il massimo dell’agonismo in vista della ripresa del campionato. Fonseca ha confermato con la difesa a tre schierando una formazione simile a quella che scenderà in campo a Verona contro l’Hellas per la prima di campionato: Pau Lopez in porta; in difesa Mancini, Cristante e Ibanez; a centrocampo Karsdorp, Diawara, Veretout e Calafiori; sulla trequarti Under e Pellegrini; davanti Mkhitaryan.Funziona a dovere l’asse Pellegrini-Mkhitaryan, nonostante l’assenza di Dzeko (ha riposato dopo la Nazionale assieme a Florenzi e Spinazzola): i due si cercano, segnano e si regalano assist a vicenda. È una coppia che potrebbe diventare il fulcro della Roma della prossima stagione, considerando il grave infortunio di Zaniolo che lo lascerà in infermeria per i prossimi sei mesi. Segnali positivi anche da Karsdorp che, oltre ad aver realizzato la rete che ha aperto le danze, si è proposto in avanti con percussioni interessanti, unico neo un retro passaggio a inizio ripresa intercettato da Trotta a cui hanno dovuto rimediare Cristante e Ibanez. A sinistra positivi i primi 45 minuti di Calafiori: il terzino si candida ufficialmente come riserva sulla fascia sinistra per la prossima stagione, nonostante la giovane età (classe 2002) e un’operazione al ginocchio complessa, ha tutte le carte in regola per competere con i grandi. Da rivedere solo la fase difensiva, fa fatica a tornare e rischia di perdere gli avversari. In attesa dell’arrivo di un centrale (Fienga sta lavorando per riportare Smalling), Fonseca arretra Cristante in difesa: un test che lo vede promosso a metà, troppe imprecisioni in fase di impostazione e si si perde Dionisi nel gol del 4-1. Gli unici a restare in campo 90 minuti sono Mkhitaryan e Cristante, nella ripresa spazio alle seconde linee con l’esperimento Santon a centrocampo.Apre le marcature Karsdorp terminale di un uno-due con Pellegrini: l’esterno, da posizione leggermente defilata, tira in porta trovando la rete dopo aver colpito il palo. Raddoppia Under che raccoglie una verticalizzazione di Mancini al centro dell’area. Il 3-0 nasce dai piedi di Mkhitaryan che vede Pellegrini inserirsi in area sulla sinistra, Lorenzo controlla e segna. Il poker è dell’armeno che concretizza una verticalizzazione di Pellegrini. Nella ripresa ha accorciato le distanze il Frosinone con una rete di Dionisi di testa nata da un cross dalla destra di Vitale.: 14’ Karsdorp, 17’ Under, 36’ Pellegrini, 44’ Mkhitaryan, 55’ Dionisi: Bardi; Brighenti, Ariaudo (46’ Krajnc), Capuano (46’ Szyminski); Salvi (46’ Zampano), Tribuzzi, Maiello (60’ Errico), Vitale, D’Elia (72’ Giordani); Ciano (46’ Dionisi 68’ Tonetto), Ardemagni (46’ Trotta).. Alessandro Nesta: Iacobucci, Marcianò, Bastianello, Ghazoini, Beghetto, Coccia, Santarpia.: Pau Lopez (46’ Mirante); Mancini (68’ Trasciani), Cristante, Ibanez (60’ Juan Jesus); Karsdorp (60’ Santon), Diawara (60’ Villar), Veretout (68’ Seck), Calafiori (68’ Bouah); Under (68’ Antonucci), Pellegrini (C) (60’ Perotti); Mkhitaryan.: Paulo Fonseca.: Boer: Sig. Davide Di Marco di Ciampino: Sig.ra Tiziana Trasciatti di Foligno: Sig.ra Lucia Abruzzese di Foggia