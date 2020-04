Mkhitaryan: "Non mi rilasso, pronto a soffrire per la Roma"

Voglia di ricominciare. Ce l’ha pure Mkhitaryan che aveva appena iniziato a trovare la giusta continuità con la maglia della Roma dopo una serie di infortuni. Tre gol e 3 assist nelle ultime cinque partite di campionato prima della sosta imposta dal coronavirus. L’armeno sta vivendo nella capitale l’isolamento forzato a ma a fine stagione potrebbe tornare all’Arsenal. Troppo alto lo stipendio, troppo alte le richieste del club inglese a meno che l’agente Raiola non ottenga il prolungamento del prestito. Per ora Miki pensa solo a tornare in campo. “È difficile rilassarsi restando sempre nello stesso posto. L'obiettivo è riuscire a rimanere calmi e rilassati, accettare la situazione e concentrarsi sui prossimi passi. Sappiamo bene che la situazione non tornerà alla normalità rapidamente e che avremo bisogno di ulteriori settimane di lavoro per riprendere a giocare. C'è voglia di ripartire, ma al primo posto deve esserci la sicurezza di tutti”, ha ribadito in un’intervista-chat sui social. L’armeno è diventato da poche settimane papà e ha quindi parecchio da fare in casa: “Passo il lockdown nel mio appartamento e la maggiore del tempo va via con mio figlio. Quando c'è bel tempo e non si può uscire per fare una passeggiata è un peccato. Peccato anche non avere un giardino per stare un po' di tempo all’aperto, ma mi consolo con Netlifx. Vedevo tanti film prima, ora ne vedo ancora di più. Con noi ci sono anche mia madre e mia suocera. Erano venute per la nascita di Hamleth, poi è iniziata questa emergenza e sono rimaste qui. In Armenia la situazione sembra sotto controllo”. E sui problemi legati agli allenamenti: “E’ una situazione diversa dal solito ma stiamo andando avanti con il lavoro. Il club ci segue costantemente, inviandoci anche l'attrezzatura necessaria. Abbiamo un programma da seguire e stiamo lavorando duro. Visto che dentro casa non riesco a correre sto utilizzando molto la cyclette”. In attesa del ritorno a Trigoria previsto per ora al 4 maggio. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 19:07



