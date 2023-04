Roma, arriva Aouar: colpo a zero dal Lione. «Ha già svolto le visite mediche»

di Francesco Balzani

Mesi di corteggiamenti, voci, intrusioni. Ma alla fine la Roma dovrebbe averla spuntata per Housseme Aouar. Il giorno X per il matrimonio è stato quello di Pasquetta come anticipato da Leggo due giorni fa.

Roma, Mourinho: «Il rinnovo di Smalling? Un matrimonio perfetto»

Le visite mediche di Aouar

La mattina di lunedì, infatti, il giocatore del Lione è sbarcato con un intermediario a Roma. Nessun giro turistico, ma dritti verso la zona Laurentina dove avrebbe svolto le visite mediche al Campus BioMedico accompagnato da un dipendente del club giallorosso. Dopo poche ore, intorno all'una e mezza di notte, Aouar è ripartito per Lione dove resterà fino al termine della stagione.



Tutto nella norma visto che è in scadenza di contratto ed era libero di firmare con chiunque dal 1° gennaio in poi. La Roma lo aveva cercato già nelle ultime due finestre di mercato ma ha atteso il momento giusto per piombare sul 24enne che faceva gola anche a Milan e Napoli. Il suo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 2,8 milioni a stagione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA