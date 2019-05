Antonio Conte dice "no" alla Roma: «Non ci sono le condizioni»

“No, grazie”. La risposta di Antonio Conte alla Roma è arrivata e ha lasciato di sasso i tanti tifosi che avevano creduto all’ingaggio dell’ex ct dopo anni di delusioni. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Conte ha spiegato i motivi del gran rifiuto: “Mi sono innamorato di Roma frequentandola nei due anni in cui sono stato CT della Nazionale. All’Olimpico senti la passione da parte di questo popolo che vive il calcio con un’intensità particolare, che per la Roma va fuori di testa. Che vive per la Roma. Un ambiente molto passionale, che ti avvolge. Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la Roma”.



Le condizioni alle quale si riferisce Conte si riferiscono alla voglia di vincere subito dell’ex tecnico della Juve che va a scontrarsi con la strategia “oculata” della proprietà americana soprattutto ora che la qualificazione in Champions è quasi svanita. La Roma, tramite Totti, aveva formulato un’offerta comunque ricca a Conte (9,5 milioni a stagione), ma non è bastata al tecnico leccese che ora potrebbe scegliere l’Inter. E la Roma? Sono risalite le quotazioni di Giampaolo.





