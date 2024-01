Calciomercato Roma, Angelino a un passo: colpo a sorpresa per De Rossi. Ruolo e dettagli dell'operazione

di Francesco Balzani

La AS Roma sta per piazzare un colpo a sorpresa: Angelino del Lipsia infatti è a un passo dal club giallorosso. Nelle ultime ore Pinto aveva sondato la pista Bakker per consegnare a De Rossi un rinforzo per la fascia sinistra. Poi è emersa l'occasione José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño. Classe '97, lo spagnolo è di proprietà del Lipsia, ma in questa stagione sta giocando in prestito al Galatasaray.

L'accordo

Fino a questo momento, in Turchia ha giocato 19 partite tra campionato e coppe. Nell'accordo attuale scatterebbe l'obbligo di riscatto alla 20esima presenza e considerando che Angelino è già a quota 19 ecco che il Gala ha deciso di non farlo più scendere in campo.

Ikone

Si complica invece la pista Ikone. La Fiorentina non vuole cedere più l'esterno (lo ha detto pubblicamente anche Barone) e ci sono difficoltà sul nodo ingaggio di Belotti che tuttavia potrebbe partire per far spazio in lista allo stesso Angelino. Gli altri due giocatori a rischio cessione sono Llorente e Renato Sanches.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA