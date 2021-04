Roma-Ajax 1-1: giallorossi in semifinale. Basta la rete di Dzeko. Adesso il Manchester United

La Roma conquista la semifinale di Europa League grazie all'1-1 dell'Olimpico. La vittoria di una settimana fa in Olanda ha fatto la differenza. Stasera a Brobbey ha risposto Dzeko: e questo basta e avanza alla squadra di Fonseca per staccare il pass. Nel penultimo atto della manifestazione i giallorossi se la vedranno con il Manchester United. La squadra di Solskjaer ha già eliminato il Milan. L'andata è in programma il 29 aprile in Inghilterra. Sarà una sfida affascinante.

Un secondo tempo per cuori forti, dopo una prima parte di gara soporifera, che andava anche bene alla Roma. Ma l'Ajax nella ripresa passa subito con Brobbey, appena entrato, che sfrutta lo spazio concesso dalla coppia Mancini-Cristante per anticipare Pau Lopez in uscita. Il vantaggio olandese mette paura alla Roma. Che rischia di prendere il secondo. Ma Taylor annulla la rete di Tadic per un fallo precedente su Mkhitaryan. I giallorossi soffrono. Ma trovano la forza per andare a prendersi il pari.

E lo fanno con l'apertura di Mkhitaryan per Calafiori, che si fa metà campo palla al piede prima di mettere in mezzo: la deviazione di Gravenberch premia Dzeko che tutto solo sul secondo palo batte l'ex della serata Stekelenburg. Nel finale è assedio Ajax. Ma Pau Lopez non deve mai intervenire. E la Roma passa. Con merito. Soprattutto dopo la gara dell'Amsterdam Arena. Adesso viene il bello.

LA CRONACA

50'st Non c'è più tempo, la Roma è in semifinale di Europa League.

49'st Succede di tutto, Pedro sbaglia l'appoggio per Mayoral e poi l'Ajax attacca. Rischia la Roma, fino all'ultimo secondo.

47'st Grandissimo lavoro di Mayoral, che protegge il pallone, fa ammonire Martinez, e guadagna un calcio di punizione che fa respirare la Roma.

45'st Si giocherà ancora per 5 minuti.

45'st Ferma tutto Taylor, anche l'azione pericolosa della Roma. Ammonito Tagliafico per un fallo su Mancini.

44'st Karsdorp cerca un inutile colpo di tacco e l'Ajax allunga con Tadic. Bravo Ibanez a chiudere.

42'st Esce Mkhitaryan, Fonseca regala gli ultimi minuti a Pedro.

41'st Giallo anche per Cristante: entrata su Klaassen.

40'st Cross di Tadic, Diawara in qualche modo riesce a colpire di testa. La Roma riparte, e Mayoral fa il massimo, facendo salire la squadra e guadagnando secondi preziosi.

37'st Ovviamente l'Ajax in questo momento cerca il tutto per tutto. ten Hag infatti si gioca la carta Traoré, insieme a Idrissi. Tutti all'attacco per il tecnico olandese. Che cerca il gol per portarla ai supplementari.

35'st Fuori Dzeko e dentro Mayoral, fuori Calafiori dentro Villar, con Veretout che si sposta a sinistra.

33'st Giallo per Dzeko, entrata in ritardo, anche se per niente cattiva. Ma Taylor non fa sconti.

32'st Punizione per la Roma, un calcio d'angolo corto. Batte Pellegrini, Cristante anticipato prima di impattare.

30'st C'è Calafiori a terra. Sembra un problema muscolare per il giovane esterno.

26'st GOL ROMA: Arriva il pari giallorosso. Con Edin Dzeko. Ma è bella l'azione giallorossa, con Mkhitaryan che serve Calafiori a sinistra, l'esterno ha spazio e affonda. Mettendo poi in mezzo un pallone che, deviato, finisce sui piedi di Dzeko che a porta vuota segna col tocco semplice sotto porta.

25'st Errore di Schulz, che serve Karsdorp, che trova di prima intenzione Dzeko che gira per Pellegrini. Lungo il servizio del centravanti bosniaco.

24'st Batte Tadic e Klaassen anticipa di testa. Non lo fa fortunatamente con precisione.

24'st Ammonito Mancini per proteste. Era diffidato il difensore giallorosso. E punizione per l'Ajax.

23'st Attacca Tadic, che mette in mezzo per Brobbey, ma Cristante anticipa.

21'st Buona la copertura di Ibanez sulla profondità cercata da Neres. La Roma mentalmente sembra essere tornata in partita dopo alcuni minuti di blackout.

20'st Sull'angolo, di testa, la prende Dzeko. Debole.

19'st Buona percussione di Pellegrini a destra, il capitano salta Gravenberch e mette in mezzo. Angolo per la Roma, deviazione decisiva di Tagliaico.

17'st Ci prova Diawara, ad andare a rubare qualche pallone nella metà campo dell'Ajax. Ma è solo il centrocampista e i Lancieri hanno vita facile nella gestione della sfera.

15'st Dzeko è tutto solo lì davanti. La Roma si alza alla ricerca del pallone ma lo fa con poca convinzione. L'Ajax gestisce il pallone con facilità in questo momento.

12'st Infatti viene annullato il gol della formazione olandese. Taylor va al Var e cambia la decisione. C'è il fallo, nettissimo, di Taglifico su Mkhitaryan.

11'st GOL AJAX: raddoppia la squadra di ten Hag. Ma Fonseca si lamenta perché c'è un possibile fallo su Mkhitaryan. Che sembra netto. Il gol lo ha fatto Tadic.

8'st Momento di difficoltà per la Roma. Brobbey ha spaccato la partita. Occasione per Alvarez, che dal limite dell'area ha il tempo di mirare. Ma calcia alto.

7'st Palla che non si abbassa. Stekelenburg stava comunque facendo buona guardia.

6'st Buona iniziativa giallorossa, con Pellegrini che guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area.

5'st GOL AJAX: Passa la formazione olandese, con il neo entrato Brobbey. Lancio che sembra innocuo, ma che passa in mezzo a Cristante e Mancini. Pau Lopez esce in ritardo e l'attaccante ne approfitta. Adesso si fa dura.

2'st Esce Pau Lopez, in presa alta e sicura. E sventa ogni minaccia.

1'st Attacca subito la squadra di ten Hag, che guadagna il sesto angolo della partita. A sinistra, Brobbey mette in mezzo e il suo tentativo di traversone è deviato in angolo.

1'st Ripartiti all'Olimpico, con un cambio nell'Ajax: c'è Brobbey in campo.

All'intervallo è parità. E la Roma ha rischiato seriamente in una sola occasione. Per un errore in disimpegno di Pau Lopez che ha liberato al tiro Klaassen: bravo Diawara a respingere. I giallorossi dopo un buon avvio - annullato a Veretout un gol per fuorigioco - si sono abbassati nella propria metà campo non concedendo spazi alla squadra di ten Hag. Un risultato che al momento va benissimo agli uomini di Fonseca.

46'pt Finisce il primo tempo. Partita bloccata. Bene per la Roma.

45'pt Ci sarà 1 minuto di recupero in questo primo tempo.

43'pt Calcio di punizione di dalla trequarti per l'Ajax. Ma la difesa della Roma non rischia nulla. Nell'occasione giallo per Ibanez.

41'pt Secondo angolo consecutivo per la squadra di ten Hag. Che però non riesce a sfruttarlo. Pau Lopez, nella seconda occasione, esce con i pugni e respinge la minaccia.

40'pt C'è l'angolo, con Calafiori che devia la conclusione cercata di Martinez.

40'pt Punizione per l'Ajax, che metterà in mezzo un pallone che piò essere pericoloso.

37'pt Un po' di proteste, da parte dell'Ajax, per un contatto minimo tra Calafiori e Tadic dentro l'area. L'arbitro non va nemmeno al Var.

36'pt Cross che arriva dalla sinistra, con Tadic che di punta anticipa tutti i difensori della Roma. Ma non può dare forza al pallone l'attaccante dell'Ajax, e Pau Lopez blocca senza nessun problema.

33'pt Buona l'uscita della Roma, con Dzeko che come al solito riesce a far salire la squadra e soprattutto a smistare i palloni che gli arrivano. Il centravanti bosniaco nell'occasione serve Mkhitaryan, steso l'armeno. E i giallorossi respirano.

30'pt Ancora Ibanez, questa volta in chiusura su Antony: il brasiliano non si fa saltare dal diretto avversario e connazionale. E guadagna anche un calcio di punizione.

28'pt Buona la chiusura difensiva di Ibanez, sul passaggio in profondità che cercava Tadic.

26'pt Roma che chiude tutte le linee di passaggio, e poi brava a cercare la ripartenza nel momento in cui riesce a recuperare il pallone.

24'pt Non concede spazi la squadra di Fonseca, e l'Ajax è costretto a lanciare. Sbagliando.

22'pt Primo cambio per l'Ajax, esce Klaiber, per infortunio, entra Schuurs.

18'pt L'Ajax insiste soprattutto a sinistra, ma Karsdorp fino al momento sta rispondendo alla grande alle sollecitazioni.

15'pt Ci prova Pellegrini, questa volta dalla distanza. Blocca Stekelenburg.

14'pt Grandissima occasione per l'Ajax. Errore di Pau Lopez, ne approfitta Tadic che serve l'accorrente Klaassen: si chiude la difesa giallorossa, che respinge la minaccia, con Diawara che comprende prima il pericolo e intercetta la conclusione.

11'pt In proiezione offensiva adesso la squadra giallorossa, che si sta facendo vedere con maggiore insistentenza nella metà campo dell'Ajax. La squadra olandese invece al momento gioca a ritmi bassi.

9'pt Meravigliosa l'azione giallorossa, con Dzeko che premia di prima intenzione l'inserimento di Veretout. Il francese batte Stekelenburg, ma è in fuorigioco.

7'pt Impreciso l'Ajax, che non trova al momento nessun varco. Mancando anche di qualità.

5'pt Ripartenza giallorossa, sugli sviluppi del corner, con Dzeko che lancia Pellegrini. Il capitano arriva a tu per tu con Stekelenburg ma calcia debolmente. E Fonseca non la prende per niente bene.

4'pt A sinistra attacca l'Ajax, con la penetrazione di Tadic. Anticipato da Ibanez, che devia in angolo.

2'pt Molto attenta, la Roma, in questo avvio di partita. La squadra di Fonseca è compatta in mezzo al campo. La formazione di ten Hag ovviamente cerca subito di alzare il ritmo.

1'pt Iniziata la partita dell'Olimpico. Primo pallone per la Roma.

All'Olimpico è tutto pronto per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Ajax. Squadre nel tunnel.

Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1-2). Un ottimo risultato che però non lascia tranquillo Fonseca:«Servirà la partita perfetta» ha detto ieri il tecnico portoghese in conferenza stampa. La sua Roma, stasera contro l'Ajax all'Olimpico, è chiamata a prendersi la semifinale di Europa League. I numeri sono dalla parte giallorossa: quando la Roma in passato ha vinto in trasferta ha superato poi il turno 11 volte su 11. Ma le insidie rimangono comunque dietro l'angolo contro la truppa di ten Hag, che in campionato non conosce ostacoli e anche all'andata ha creato non poche dificoltà. Fischia l'inglese Taylor. Si comincia alle 21.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

AJAX (4-3-3): Skekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: ten Hag.

ARBITRO: Taylor (Ing.).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 23:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA