Roma, Abraham re d'Europa: nel 2022 solo Lewandowski meglio di lui

E i lupi attaccano in branco. Il risveglio post derby in casa Roma è stato un mix di emozioni che non si vivevano da tempo. Il club ha risposto con uno slogan e il video del gruppo che domenica ha schiantato la Lazio in un derby mai messo in discussione e dominato da Mourinho sotto gli occhi felici di Totti e Venditti. In quel branco, però, c'è un lupo che ulula più forte di tutti. E' inglese ma sembra già romano. Quel Tammy Abraham che sta per infrangere ogni tipo di record e che ha smacchiato il ricordo di Dzeko. Il primo, quello del gol più veloce dei derby, non gli basta. Dopo aver superato Bati e Montella l'ex Chelsea punta Volk (1929) in vetta alla classifica dei giocatori con più reti al 1° anno: 24 quelle del gigante di Fiume, 23 quelle di Tammy da Londra che grazie alla doppietta ha vinto la scommessa con Karsdorp e Smalling (un paio di scarpe). E manca pure una sola esultanza per eguagliare il primato di gol di un inglese nella storia della serie A. Un primato che appartiene all'ex interista Hitchens. Intanto Abraham - che ha rinunciato alla nazionale per lombalgia - si gode il 2° posto di bomber più prolifico d'Europa del 2022 alle spalle di Lewandowski. Numeri che non bastano a spiegare l'impatto del 24enne su una squadra che ora lavora per lui e che nel derby ha finalmente dato prova di essere Special. Una prova col vecchio logo sulla maglia (i tifosi ne chiedono la conferma) che ha convinto tutti. Anche chi credeva che Mou fosse bollito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 08:31

