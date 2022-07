Roma, grande festa per il 95esimo compleanno: al Pantheon 8mila tifosi tra cori e fumogeni

di Francesco Balzani

Ottomila persone, forse di più. A mezzanotte, la Roma ha compiuto 95 anni. E i tifosi giallorossi in massa si sono dati appuntamento al Pantheon alle ore 22 per iniziare i festeggiamenti che dureranno fino a tarda notte tra bandiere, cori, fumogeni e una coreografia a sorpresa che sarà svelata dopo la mezzanotte. C’è tutta la curva Sud galvanizzata dal recente acquisto di Paulo Dybala e pronta a colorare di giallorosso la città a due mesi di distanza dalla conquista della Conference League.

Non sono mancati cori per José Mourinho, Paulo Dybala e per la squadra che che due mesi fa ha vinto la Conference League.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 23:45

