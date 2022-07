Stadio della Roma, i giallorossi presenteranno lo «studio di fattibilità» per realizzarlo a Pietralata

Lo stadio della Roma non è più un sogno per i tifosi giallorossi. Arriva l'accelerata definitiva per realizzare la nuova casa della AS Roma. Attraverso un comunicato congiunto diramato da Roma Capitale e AS Roma, infatti, è stata confermata la procedura per la presentazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo impianto da 60mila posti nell'area di Pietralata.

Leggi anche > Roma, generazione "Z": Zalewski nel futuro, Zaniolo (verso la Juve) ai saluti

«All'esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell'amministrazione capitolina e i tecnici di As Roma spa tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un'area comunale nella zona di Pietralata», fanno sapere in una nota Roma Capitale e l'As Roma.

«L'iniziale esame urbanistico svolto - si spiega nella nota - sull'area individuata da As Roma non ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddetto progetto che dovrà essere attentamente valutato da Roma Capitale secondo l'iter amministrativo disciplinato dalla cosiddetta legge stadi (articolo 1, comma 304, legge 147/2013). As Roma esprime grande soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato gli incontri con gli uffici comunali. Roma Capitale e As Roma condividono che il nuovo stadio dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere Pietralata e, più in generale, per lo sviluppo della Capitale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA