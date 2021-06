Roland Garros, tutti i risultati di oggi, martedì 8 giugno: Zverev in semifinale. E Becker attacca Musetti

Tutto facile per Alexander Zverev, che è approdato in semifinale al Roland Garros. Il tedesco, numero 6 al mondo, si è sbarazzato in tre set (6-4, 6-1, 6-1) dello spagnolo Davidovich Fokina, e ora se la vedrà con il vincente della sfida Tsitsipas-Medvedev.

BECKER ALL'ATTACCO DI MUSETTI

Intanto continua a far discutere il ritiro di Lorenzo Musetti ieri contro il numero 1 Novak Djokovic, dopo che l'azzuro aveva dominato i primi due set. E a bastonare il tennista italiano è stato nientemeno che Boris Becker: "Non ho visto un grave infortunio, per questo non credo che vada bene fermarsi. Dovresti rispettare l'altro giocatore e dire 'oggi mi batte', così sarebbe stato 6-0. È una prova di maturità, anche se atleticamente non sei più al top. Devi sempre credere in te stesso dall'inizio alla fine, soprattutto contro i grandi". Poi però ha speso parole lusinghiere nei suoi confronti: "E' il miglior adolescente insieme a Sinner, ha creato molti problemi a Djokovic: fa tutto bene, non ha un colpo eccezionale, ma il servizio va bene, il movimento, la tecnica, e anche la fiducia perché ha vinto troppe partite".

TABELLONE DONNE: IN SEMIFINALE SFIDA ZIDANSEK-PAVLYUCHENKOVA

È Tamara Zidansek è la prima semifinalista del troneo francese. La slovena ha superato per 7-5, 4-6, 8-6 la spagnola Paula Badosa in 2 ore e 26 minuti. E giovedì in semifinale la Zidansek, alla prima semifinale Slam della carriera, affronterà la russa Anastasia Pavlyuchenkova, che ha avuto la meglio della kazaka Elena Rybakina per 6-7, 6-2, 9-7.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO

E anche domani programma ricco di incontri di livello. Ovviamente al Roland Garros i fari saranno puntati tutti su Matteo Berrettini, che sfiderà Novak Djokovic alle ore 20. Nel pomeriggio invece il quarto di finale tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, preceduto dagli altri due quarti femminili, programmati alle ore 11: Gauff-Krejcikova e Sakkati-Swiatek.

