Roby Baggio inaugura il nuovo volo Ita A350. E difende Mancini: «Dovevamo andare ai Mondiali di diritto»

È stato il Divin Codino Roberto Baggio, già «Pallone d'Oro», a presenziare questa sera, all'aeroporto di Fiumicino, al taglio del nastro del nuovo volo di Ita Airways, Roma - Buenos Aires. L'amato fuoriclasse azzurro, applaudito e gettonato di richieste di foto ed autografi, vola in Argentina con il nuovo Airbus A350 di Ita a lui dedicato per la serie degli aerei con la livrea azzurra che omaggia i campionissimi dello sport italiano.

Con l'A350, che effettua il suo primo volo per la Compagnia, debuttano le nuove divise nate dal team della compagnia insieme alla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, (giacche blu, linea classica, cravatte blu o grigie, gonne sotto al ginocchio, una piccola bandiera dell'Italia sul bavero della giacca), il nuovo catering ed i nuovi interni. Le nuove divise entreranno in servizio su tutta la flotta progressivamente nei prossimi mesi. Da oggi, Festa della Repubblica Italiana, sono 3 gli Airbus A350-900 in flotta.

Alla cerimonia presenti, tra gli altri, Davide D'Amico e Carlo Briziarelli, rispettivamente Chief Corporate Communication e Direttore operazioni di terra di Ita Airways. L'A350 è il «nuovo ambasciatore» di Ita Airways nel mondo ed i nuovi interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva, ed il nuovo catering di bordo studiato dallo chef stellato Enrico Bartolini. Chef italiani di fama internazionale e giovani talenti si alterneranno nelle varie stagioni dell'anno per deliziare il palato dei passeggeri durante il volo. Il volo Roma - Buenos Aires è operato con con 5 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica da Roma e ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica da Buenos Aires. Le frequenze in agosto diventeranno giornaliere.

«Dovevamo andare al Mondiale come vincitori degli Europei»

Baggio, parlando ai giornalisti a margine dell'inaugurazione, ha difeso la Nazionale di Roberto Mancini dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar e la brutta sconfitta di ieri, proprio contro l'Argentina. «L'Italia ha sofferto il contraccolpo dell'eliminazione dalla qualificazione per il Mondiale. È scandaloso per me che l'Italia non sia andata ai Mondiali come vincitrice degli Europei. Bisognerebbe cambiare le regole. È assurdo, è una vera follia», le sue parole. «Non è paragonabile, si è visto ieri sera, la serenità dei grandi talenti argentini con il nostro stato d'animo attuale - la considerazione del 'Codino' - Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto. Il campionato ci ha fatto stare con il fiato sospeso fino all'ultimo e merito va ad Inter e Milan, e non mi dispiaceva anche il Napoli».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 21:11

