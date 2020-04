Adebayor:«Niente donazioni, con i miei soldi faccio quello che voglio»

Della serie: fatevi gli affari vostri, firmato Adebayor. «Per quelli che dicono che non faccio

una donazione: è vero non ne faccio. Molto semplice. Faccio quello che

voglio fare, mangio quello che voglio mangiare e questa è la cosa più

importante. Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho

creato una fondazione a Lomé. Ma sembra che sono stato io a portare il

virus a Lomé. È una situazione molto sfortunata, ma è così ed è il

Paese che è così».

L'ex attaccante togolese dell'Arsenal Emmanuel

Adebayor, replica così alle critiche per non aver aiutato

economicamente il suo popolo nell'emergenza coronavirus. «Se volete

- prosegue Adebayor in un video - potete confrontarmi con Didier Drogba

o con Samuel Etòo, ma sfortunatamente non sono Didier Drogba o Samuel

Etòo. Sono Emmanuel Sheyi Adebayor e farò sempre quello che voglio». Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 17:58



