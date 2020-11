Inter, Conte-Nainggolan: al via l'operazione riscatto

Sensi-Nainggolan, è scattato il count-down. Ancora 10 giorni, per completare gli ultimi step di rientro dall’infortunio, l’azzurro, e per ritrovare la forma migliore, il belga. Poi Stefano Sensi e Radja Nainggolan saranno pronti per il campo con il placet di Antonio Conte, che li aspetta, pronto a coinvolgerli, con responsabilità e minutaggio in aumento, già a cominciare dall’impegno di domenica 22 al Meazza contro il Torino.

L’ex Sassuolo, fermo dalla gara dello scorso 4 ottobre con la Lazio per un infortunio alla coscia sinistra, nel weekend si sottoporrà a nuovi controlli per ottenere il via libera agli allenamenti di gruppo, dopo un mese e spicci ai box, a partire dalla prossima settimana.

Per l’ex Cagliari e Roma, invece, subito un primo test sul campo nell’amichevole in programma domani (alle 15) al Suning Training Center contro il Monza di Cristian Brocchi. E per il Ninja un’occasione da cogliere al volo, visti i pochi intimi (Handanovic, Radu, Darmian, Ranocchia e Young, oltre al belga e agli indisponibili Sensi e Vecino, a integrare il gruppo i ragazzi della Primavera) rimasti ad Appiano, nel tentativo di risalire china e gerarchie in mediana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 07:00

