Conte suona la carica: «Inter pronta per il grande salto»

«L’allenatore è come un sarto: deve saper cucire addosso alla squadra il miglior abito possibile, aumentando il livello. In questa pausa abbiamo lavorato per farci trovar pronti ed essere migliori». Obiettivo «alzare sempre l’asticella». Ai microfoni dell’emittente cinese PP Sports, di proprietà Suning, Antonio Conte, a due giorni dal ritorno in campo in A per il recupero del Meazza con la Samp, punta in... alto.

E, ovviamente, sulla sua Inter «motivo d’orgoglio - ha proseguito l’ex ct -, perché mi fa piacere vedere come stia crescendo la mentalità di questa squadra. Sappiamo di avere di fronte un percorso senza scorciatoie per tornare a vincere, un percorso fatto di lavoro e sacrificio, di fatica e passione, ma al tempo stesso abbiamo iniziato un bel cammino e dobbiamo crederci fino in fondo, avendo voglia di affrontare le difficoltà». Il primo step sono i 3 punti coi blucerchiati, per tornare a -6 dalla Juve (-5 dalla Lazio). «E non ci sarà bisogno di motivare i giocatori, dopo tanto tempo avranno una grande voglia di scendere in campo. Dovremo essere bravi a gestire forza e motivazioni in questo momento particolare». E con «gare ogni 3 giorni - ha sottolineato Conte -. Andranno valutate le risposte sul campo e i possibili infortuni, ma non sarà semplice allenarsi e giocare, specialmente a temperature alte». Altro cruccio del salentino le porte chiuse «e sarà un calcio strano, direi monco, come dimostrano le partite senza tifosi di questi giorni in Germania e Spagna».

Dalla sua, invece «la rosa al completo», Eriksen e Sanchez compresi e «inseriti al meglio. Alexis è in buona condizione - ha concluso Conte -. Abbiamo potuto lavorare anche con Eriksen, inserendolo nella giusta maniera e mettendolo alla pari con gli altri dal punto di vista tattico e fisico. Abbiamo recuperato gli infortunati. Ora le risposte sul campo».

