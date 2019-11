Il Portogallo stacca il pass: 2-0 al Lussemburgo, Ronaldo a quota 99 gol in Nazionale

Il Portogallo si qualifica a Euro 2020 nell'ultima giornata, con un 2-0 in casa del Lussemburgo, che rappresenta anche un altro traguardo per Cristiano Ronaldo: l'attaccante della Juve è andato in rete al 41' del secondo tempo, chiudendo la partita dopo il vantaggio iniziale di Bruno Fernandes (36'), e ha raggiunto quota 99 gol con la maglia della selezione lusitana. La Serbia, unica a poter impensierire i campioni d'Europa in carica, è stata fermata in casa sul 2-2 dall'Ucraina vincitrice del raggruppamento. Padroni di casa due volte avanti, con Tadic su rigore e Mitrovic, e ospiti sempre bravi a reagire – nonostante la qualificazione già in tasca – con Yaremchuk prima e con Besiedin in pieno recupero. Domenica 17 Novembre 2019, 17:24







