Risalita Inter, Lautaro più Barella: 2-0 alla Salernitana. Inzaghi: «Lukaku? Prossimamente»

di Fabrizio Ponciroli

Dopo la scorpacciata di gol della scorsa stagione (10 in due partite), l'Inter si accontenta di una vittoria meno roboante contro la Salernitana. In un San Siro traboccante, (75.452 spettatori, nonostante l'ora di pranzo), i nerazzurri s'impongono per 2-0, portando a casa tre punti di grande peso.

Decidono le reti di Lautaro Martinez e Barella. L'argentino si conferma vero incubo dei granata: cinque gol nelle ultime tre sfide. Una gara in cui i nerazzurri hanno certificato il loro ottimo momento di forma: grande possesso palla e buone trame offensive. Forse qualche gol sprecato di troppo ma anche la consapevolezza di essersi totalmente ritrovati. Grazie a questo successo, l'Inter supera, nuovamente, la Juventus in classifica e ribadisce la sua volontà di voler rientrare nel discorso scudetto. Inzaghi, ancora senza l'infortunato Lukaku, si affida al tandem offensivo Dzeko-Lautaro Martinez che tanto bene ha fatto al Camp Nou. In porta scelto ancora Onana, al suo esordio, in campionato, in casa.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 08:21

