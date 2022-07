Riparte e vince la nazionale di Poste italiane

Esordio vincente per la Nazionale di calcio di Poste Italiane. La squadra guidata dal ct

Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e della Nazionale italiana, ha vinto il

torneo triangolare al quale hanno partecipato l’AS LUISS, la squadra dell’Università LUISS

Guido Carli, e il team della Bologna Business School in occasione della “Giornata

mondiale delle capacità dei giovani”, che si celebra oggi.



Tra i protagonisti della rosa nazionale “gialloblu” anche sei dipendenti romani: Alessio Chimeri, nato a Roma, portalettere presso il centro di recapito Esquilino, centrocampista,

tesserato a livello dilettantistico nella Polisportiva Villa Adriana, Alain Fazi, nato a

Palestrina, portalettere presso il centro di recapito Casilino, centrocampista, tesserato a

livello dilettantistico con la società dilettantistica ASD Audace di Genazzano, Massimo

Luciani, nato a Roma e applicato presso la struttura di Postevita con sede a Roma,

difensore tesserato con la società Pro Ficulle Calcio, Gianmarco Sacchetti, nato a

Palestrina, applicato presso l’ufficio postale di Lariano, attaccante, tesserato con il Rocca

Priora, Angelo Traversi, nato a Palestrina, applicato presso il Centro di recapito di

Palestrina, centrocampista, tesserato con il Asd Valle Martella Calcio e Marco Zimmaro,

applicato presso la struttura di Bancoposta a Roma, attaccante, tesserato con U.S.D.

Allumiere.

