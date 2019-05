Milan, Gattuso va via: oggi ufficializzerà la sua decisione a Gazidis

Gattuso, già in giornata, può lasciare il Milan. Oggi vedrà Gazidis (smentito l'incontro di ieri nella sede di via Aldo Rossi) e, non condividendo la strategia del club rossonero per la prossima stagione (l'ad anche recentemente gli ha confermato che la nuova rosa sarà composta soprattutto da giovani), gli ufficializzerà la sua decisione di andar via, nonostante abbia ancora 2 anni di contratto. Il tecnico calabrese, a quanto pare, è pronto ad accettare l'offerta di un club inglese, probabilmente il Newcastle. Anche la Sampdoria, vicina al divorzio con Giampaolo, e il Monaco vorrebbero Gattuso in panchina. Il Milan non ha ancora scelto il sostituto: il nuovo ds Campos punta su Jardim, ma in corsa restano anche Simone Inzaghi, Giampaolo, Di Francesco e Gasperini. Martedì 28 Maggio 2019, 00:41







