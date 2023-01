Rincon, ladri in casa del giocatore della Samp mentre festeggia il compleanno: ecco quanto hanno rubato

Il centrocampista colombiano della Sampdoria Tomas Rincon, ex Genoa, Torino e Juve, vittima dei ladri. Il giocatore blucerchiato venerdì scorso 13 gennaio festeggiava il suo compleanno con la famiglia e gli amici: i ladri hanno approfittato della sua assenza e sono entrati nella sua casa, dopo aver forzato una porta finestra.

Incontra una prostituta e le offre il tiramisù, nel dolce un medicinale per drogarla

Ladro faceva razzia in palestra: rubava orologi preziosi dagli armadietti

Rincon, casa svaligiata dai ladri

È accaduto nell'abitazione di Rincon a Genova, una lussuosa casa in corso Italia, sul lungomare della città. Rincon, come spiegano oggi Il Secolo XIX e La Stampa, se ne è accorto al rientro a casa in serata. Ha subito avvertito le forze dell'ordine e ha denunciato la scomparsa di alcuni orologi di lusso e di monili per una cifra che varia tra 80mila e centomila euro.



Indagini sono in corso per risalire agli autori. Sono stati tanti i furti in case di lusso nelle ultime settimane a Genova e non viene escluso dagli investigatori che alcuni colpi siano riconducibili ad una stessa banda.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA