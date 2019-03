Rimonta e qualificazione: il Manchester United vince 3-1 ed elimina il Psg

Ha ammutolito il Parco dei Principi al minuto 93 su rigore, Marcus Rashford. L’attaccante del Manchester United ha regalato ai suoi quarti di finale di Champions League, firmando il 3-1 contro il Paris Saint Germain. Niente da fare per i francesi che all’andata avevano vinto 2-0 all’Old Trafford. La rimonta degli inglesi è pazzesca. Al 2’ Romeu Lukaku di sinistro batte Buffon. Il pubblico di casa sembra accusare il colpo, ma gli uomini di Tuchel reagiscono immediatamente e dieci minuti dopo realizzano l’1-1. Bernat, su assist di Mbappè, riequilibra l’incontro, ma non spaventa lo United. Al 30’ sul tiro di Rashford Buffon non trattiene la palla e Lukaku segna il gol del vantaggio. Gli uomini di Solskjaer prendono coraggio. La manovra è organizzata e i pericoli arrivano soprattutto da contropiede. La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo. Tuchel inserisce in campo forze fresche: fuori Kehrer e Draxler, dentro Pardes e Meunier. Mosse apparentemente indovinante. All’83’ Bernat, sugli sviluppi di un’azione iniziata da Dani Alves, colpisce il palo esterno. Lo United con la forza della disperazione si getta a capo fitto nella metà campo avversaria e al 90’ l’arbitro Skomina consulta il Var Irrati e fischia il calcio di rigor per gli inglesi: il tocco di mano di Kimpembe è volontario e dentro l’area. Rashford si incarica della battuta all’ultimo minuto segna il rigore che qualifica i Red Devils.



PSG-MANCHESETER UNITED 1-3 2' Marcatori: 2’ Lukaku (M), 12' Bernat (P), 30' Lukaku (M), 93' rig. Rashford (M)

PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer (70' Paredes), Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler (70' Meunier), Di Maria; Mbappè. All.: Tuchel

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Lindelof, Bailly (36' Dalot), Smalling, Shaw; Young, McTominay, Fred; Andreas Pereira (81' Chong), Lukaku, Rashford. All.: Solskjaer

Ammoniti: Di Maria (P), Paredes (P), Shaw (M)





