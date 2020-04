De Ligt: ciao Juve, l'olandese torna a casa

Ripartenza? Sì, no, forse. Per non saper leggere né scrivere, Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha deciso fosse meglio... partire. Non con il calcio, ma dall'Italia. È infatti volato in Olanda insieme alla fidanzata Annekee e al cane Luna.

La Juve, d'altronde, non ha ancora fissato date per il ritorno nel paese ai suoi stranieri. De Ligt ha vissuto a Torino il lockdown, ma senza una calendarizzazione certa della ripresa (se ci sarà...), ha deciso di tornare nella sua Olanda. Per quanto? Non si sa.

Così in casa bianconera tornano a essere 9 gli stranieri assenti all'ombra della Mole.



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 19:59



