Riaperture, si torna allo stadio? Vaia (Spallanzani): «Una app per entrare, ideale per gli Europei»

Con le riaperture, torna d'attualità l'argomento calcio: si potrà tornare allo stadio? Secondo il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia, un modo ci sarebbe: una app. In un'intervista al quotidiano Il Messaggero, Vaia afferma che è «giusto riaprire, con gradualità e prudenza», concordando con la linea del governo per aperture con responsabilità, ma - aggiunge, «sfruttiamo il tempo che ci concederà l'estate per riorganizzare le scuole per settembre: servono classi meno numerose, impianti di ricambio dell'aria, più spazi, trasporti pubblici potenziati» e per questo «serve un piano Marshall».

È anche giusto, dice, che si ritorni a vivere più spazi di normalità, come assistere una partita di calcio. Spiega che «in queste ore incontrerò il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si sta studiando una app con la quale entrare allo stadio, che memorizza i nostri dati (se siamo stati vaccinati o se abbiamo eseguito un tampone nelle ultime 48 ore) che ci fornirà un qr-code da passare sotto un lettore elettronico all'ingresso. In questo modo si può tornare allo stadio in sicurezza, ad esempio per gli europei».

