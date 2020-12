Rescissione con il Milan, il Tribunale dà ragione a Boban: il club dovrà risarcirlo con 5 milioni di euro

Il Milan dovrà risarcire Zvonimir Boban con circa 5 milioni di euro. Il Tribunale di Milano ha infatti parzialmente accolto il ricorso dell'ex calciatore croato, dirigente del club rossonero dall'estate 2019 allo scorso marzo, che aveva contestato le motivazioni poste dalla società alla base della rescissione contrattuale.

Tra il Milan e Boban il rapporto finì a seguito di un'intervista di 'Zorro' che aveva criticato la scelta del CEO Ivan Gazidis di contattare Ralf Rangnick come allenatore: qualche mese dopo lo stesso Gazidis tornò poi sui suoi passi, confermando Stefano Pioli. Il Milan - secondo quanto si apprende - dopo aver visionato le motivazioni della sentenza, è deciso a ricorrere in secondo grado in quanto ogni decisione è stata presa a tutela del club.

