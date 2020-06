Milan, il grande freddo tra Gazidis e Maldini

Testa alla Juventus e al prossimo futuro. Ivan Gazidis si è presentato a Milanello, non lo faceva da alcuni mesi. Al suo fianco Frederic Massara, non Paolo Maldini. Un segnale che qualcosa cambierà. Un Milan che in campionato come nella gara di andata di Coppa Italia è riuscito a tener testa all’undici di Sarri.

Domani mancheranno Theo Hernandez, Castillejo e pure Ibrahimovic, ma Pioli ci vuole provare ancora nel nuovo esordio di stagione. Un Milan che prima di lavorare sul campo ha ricevuto la visita nello spogliatoio dell’uomo di fiducia della proprietà americana. Tra società e squadra è stata trovata l’intesa sulla riduzione degli ingaggi: i giocatori rinunceranno al 50% della mensilità di aprile. Ma tra Gazidis e la squadra c’è stato poi un confronto con i giocatori che hanno chiesto per esempio il perché dell’arrivo di questa comunicazione solo a poche ore da una sfida decisiva.

L’ad rossonero si sarebbe scusato di tutto, anche per la sua assenza in questi mesi. Poi ha ribadito nuovamente la solidità economica della proprietà e sul lato sportivo che i prossimi due mesi saranno decisivi per tutti, anche per lui. Sul tema panchina ha ammesso che non c’è ancora una scelta definitiva su chi guiderà la squadra nella prossima stagione e che Pioli avrà le sue chance di conquistarsi la riconferma. Anche per questo ha chiesto alla squadra di dare il 200%.

Nel fraempo Gianni Rivera intanto si è proposto al Milan: «Ho preso da poco il patentino, posso allenare. Se il Milan ha bisogno di una mano, io sono qua». Una proposta arrivata fuori tempo massimo per l’eterno Golden-Boy rossonero.

