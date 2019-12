Rennes-Lazio 1-0 La Diretta vantaggio di ​Gnagnon

Giovedì 12 Dicembre 2019, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sconfiggere il Rennes questa sera e sperare che contemporaneamente il Celtic, già qualificato e matematicamente primo nel Gruppo E, espugni il campo del Cluj: queste le condizioni alle quali saranno sedicesimi di finale per i ragazzi di Simone Inzaghi dopo l'ultima giornata della fase a gironi in programma questa sera. Nonostante qualche sconfitta di troppo, dunque, ci sono ancora speranze per i biancocelesti di proseguire verso la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League.(4-4-2) Salin; Doumbia, Nyamsi, Gnagnon, Boey; Tait, Lea Siliki, Grenier, Da Cunha; Siebatcheu, Gboho. All. Julien Stephan(3-5-2) Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.All. Inzaghi