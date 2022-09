Regina Elisabetta, il calcio si ferma a renderle omaggio: il commovente saluto dei tifosi inglesi

La notizia della morte di Queen Elizabeth ha sconvolto il mondo. La regina dei due secoli si è spenta all'età di 96 anni e nel giorno di lutto globale anche il calcio ha deciso di renderle omaggio. Durante le partite di Europa League e Conference League, disputatesi a poche ore dal decesso, infatti, tutti gli stadi si sono ammutoliti in un minuto di silenzio celebrativo nei confronti di un'icona amata a ogni latitudine. Ma quello che è successo all'Olympic Stadium di Londra è davvero commovente.

L'addio dei tifosi

Mentre all'Olimpico di Roma veniva rispettato un minuto di silenzio dalle tifoserie di Lazio e Feyenoord, a Londra è andato in scena il commovente addio dei tifosi inglesi alla regina Elisabetta. La partita di Conference League poneva di fronte West Ham e Steaua Bucarest. Il minuto di silenzio imposto dalla Uefa, però, si è trasformato in qualcosa di molto più emozionante che in molti hanno voluto filmare e postare sui social, facendo diventare il video subito virale.

God Save the Queen intonato spontaneamente dai tifosi del West Ham prima della sfida alla Steaua Bucarest di questa sera 🇬🇧 pic.twitter.com/o6zgIC1rPw — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) September 8, 2022

Il minuto di silenzio a Londra, in casa della regina, non poteva essere come tutti gli altri. I sudditi di Queen Elizabeth non potevano vivere quel minuto in un irreale silenzio. E così, spontaneamente, dalla curva degli Hammers si è alzato l'inno più amato: quel «God Save The Queen», che per 70 anni ha rappresentato la Gran Bretagna in ogni manifestazione e che, adesso, con Carlo, si tramuterà in «God Save The King». Il degno omaggio alla regina che in pochi istanti ha coinvolto i 60mila presenti allo stadio, rendendo quel momento magico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 20:24

