Red Bull Street Style 2020, Cesc Fabregas capo della giuria del torneo freestyle più famoso al mondo

Importanti novità al Red Bull Street Style 2020: il calciatore spagnolo Cesc Fabregas è stato nominato capo della giuria del torneo di freestyle più famoso al mondo. Una presenza che attribuisce ancora più prestigio alla competizione che in passato ha avuto giurati del calibro di Fabio Cannavaro, Edgar Davids, Roberto Carlos e Gary Neville.

Il Campione del Mondo con la Spagna nel 2010 parteciperà alla finale in programma il prossimo 14 novembre dove si sfideranno i 16 finalisti e le 8 finaliste che hanno superato i quattro turni di qualificazione. Attualmente è in fase di svolgimento proprio l’ultimo turno, il quarto, e purtroppo non ci sono italiani in gara. L’ultima, Anastasia Bagaglini, giovanissima freestyler di Latina, è stata eliminata al terzo turno. Si sono fermati al secondo turno, invece, Samuele Bruno, originario di Enna, e l’imolese Mattia Ruggiero. “Neymar Jr è sicuramente il migliore freestyler del calcio professionistico che io abbia mai visto – ha commentato Fabregas – Tra i miei compagni di squadra al Monaco dico Sofiane Diop. Un consiglio per i partecipanti del Red Bull Street Style 2020? Ogni sport è differente, ma ci sono alcuni aspetti che valgono per tutti e possono fare la differenza come: la determinazione, l’educazione e la dedizione”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 17:00

