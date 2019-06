Red Bull Neymar Jr’s Five: i milanesi Sombrero Crew e le ragazze di Giampit trionfano alla Finale Nazionale

Grande giornata di calcio e divertimento alla, che si è disputata sabato 8 giugno ain Piazzale Donne Partigiane (quartiere Barona).Iled è riservato a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25, ha visto competere le migliori squadre italiane che nelle scorse settimane hanno superato le rispettive tappe locali di qualificazione. A partire dalle ore 15 alle ore 20 le dieci squadre maschili e le sei femminili si sono sfidate per il titolo nazionale su un campo di erba sintetica con sponde laterali allestito per l’occasione. A rendere ancora più uniche le sfide sono state le regole innovative come l’assenza di entrambi i portieri e l’eliminazione di un componente per ogni gol del team avversario.AllaI ragazzi milanesi hanno avuto la meglio sul team romano Everton per 5-0. In quello femminile, invece, sono state lead essere incoronate campionesse italiane (battuta la squadra napoletana Paris San Gennar 2.0 per 5-0). Entrambe le squadre voleranno in Brasile per la Finale Mondiale. Quest’ultima è in programma il prossimo 13 luglio presso l’. Qui oltre a giocarsi il titolo di Campione del Mondo del Red Bull Neymar Jr’s Five, i campioni nazionali vivranno anche l’emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg Neymar Jr.