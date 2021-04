Champions League, Real Madrid - Chelsea: alle 21 la diretta del match

Due tra i più importanti club europei si affronteranno per la prima volta dopo 23 anni: il Real Madrid ospiterà il Chelsea nell'andata della semifinale di Champions League. Entrambi i club hanno ottenuto numerosi successi in Champions, ma se per il Madrid è la prima partecipazione in semifinale dal 2018 (quando si è poi aggiudicata la 13esima Coppa dei Campioni), il Chelsea ha raggiunto la semifinale l'ultima volta nel 2014 quando è stato eliminato proprio dall'altra squadra di Madrid, l'Atletico, poi sconfitto in finale dal Real nella capitale spagnola. Le squadre hanno entrambe ottenuto dei successi contro club della nazione avversaria in questa edizione. Il Real ha eliminato i campioni d'Inghilterra del Liverpool nei quarti di finale. Negli ottavi il Chelsea aveva vinto entrambe le sfide contro l'Atletico.

Le probabili formazioni

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz, Werner. Allenatore: Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Vinícius Junior, Benzema, Asensio. Allenatore: Zidane

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 20:02

