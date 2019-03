Real Madrid eliminato, l'Ajax vince 4-1 al Bernabeu e vola ai quarti

Straordinaria impresa dell'Ajax, che schianta al Bernabeu il Real madrid (4-1) e si prende i quarti di finale della Champioons League, eliminando i campioni in carica. Gli olandesi hanno surclassato gli spagnoi nel punteggio e nel gioco, regalando spettacolo e divertimento. Già nel primo tempo, l'Ajax ha ribaltato l'1-2 subito in casa all'andata (maturato dopo un primo tempo tutto colorato di biancorosso) con le reti di Zyech al 7' e di Neres al 18'. Un uno-due micidiale per la squadra di Ten Hag, che dopo aver sfiorato più volte la terza rete, l'ha trovato al 62' con uno splendido tiro da limite di Tadic, arrivato dopo una contestata azione sulla fascia. Azione visionata a lungo dal Var, in quanto la palla sembrava essere uscita dalla linea del fallo laterale. La rete di Asencio, otto minuti dopo, riaccende le speranze delle merengue di una clamorosa rimonta. Ma trascorrono appena due minuti e Schone, direttamente su punizine, con una palla a giro trafigge ancora Courtois per la rete che chiude il match e rende epica la serata madrilena dell'Ajax.



Nell'altro ottavo di finale, il Tottenham conferma il successo dell'andata vincendo anche la gara di ritorno a Dortmund. L'incontro deciso dal solito Kane, già a segno anche all'andata. Ultimo aggiornamento: 23:05





