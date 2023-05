di Redazione web

Ragusa-Real Aversa 6-0. Dopo i veleni e l'accusa di Emanuele Filiberto di Savoia è il tempo delle precisazioni, «Nessuna allusione al Ragusa Calcio», che non avrebbe dunque «legittimazione soggettiva ad adire le vie legali». È la risposta del Real Aversa a firma di Mario Griffo, avvocato del club casertano di serie D di proprietà del principe Emanuele Filiberto di Savoia.

#real aversa avvelenato? Dopo le accuse di #emanuele filiberto arrivano le precisazioni: «Nessuna allusione al Ragusa Calcio» https://t.co/P85GDpAu7E — Leggo (@leggoit) May 16, 2023

La controreplica 24 ore dopo le accuse choc

Una controreplica che arriva il giorno dopo le accuse choc lanciate dal principe di casa Savoia, che in riferimento al match di domenica perso per 6-0 dal suo Real Aversa a Ragusa, aveva detto che la squadra era stata «avvelenata»; parole che il Ragusa aveva bollato nella risposta ufficiale come «deliranti», tanto da preannunciare querela.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 16:42

