Choc a Parigi, scritte razziste contro Mbappè

Scritte razziste contro Mbappé sono apparse su alcuni vagoni della metropolitana di Parigi. "Mbappé ebreo figlio di p..." è il messaggio apparso sui mezzi e le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta: "E' un attacco alla diversità e all'immagine del Paese, non solo a Mbappé ma a tutta la Francia". La SNCF, la società dei trasporti parigini, ha messo a disposizione le registrazioni per aiutare ad individuare i colpevoli.



La nazione intera si è scandalizzata per questo fatto e le principali personalità in questione si sono subito schierate contro l'atto vandalico e il messaggio riportato contro Mbappé. La "colpa" imputata al fuoriclasse del Psg, nato a Parigi, è di essere figlio di padre camerunese e madre algerina: "E' un esempio di razze mescolata di cui siamo orgogliosi - hanno subito precisato SOS Razzismo e la Lega internazionale contro il razzismo -. Quando si attacca un cittadino per il colore della pelle, si attacca tutta la Repubblica".



La federcalcio transalpina ha annunciato dure sanzioni contro i cori razzisti negli stadi, mentre l'impresa dei trasporti parigini ha messo a disposizione le registrazioni per aiutare la polizia nelle indagini dopo aver cancellato le scritte razziste dalle carrozze in questione. Ultimo aggiornamento: 13:11





