di Gianluca Lengua

LIVE: la prima conferenza stampa di Claudio Ranieri https://t.co/7BPAJ2N1TW — AS Roma (@OfficialASRoma) March 10, 2019

Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le emozioni sono sempre belle. Continuo a fare questo lavoro perché mi dà emozione. Quando si cambia società dai qualcosa in più, ma il ritorno a Roma è qualcosa di speciale. C’è emozione e ambizione, so che è un momento difficile però sono pronto a lottare. La champions è la davanti, molto vicina e saranno importantissime le prossime due partite. Il pubblico deve capire che i ragazzi sono in difficoltà e devono sentirsi ben voluti. Da solo non ce la faccio a portare questa squadra in Campions, ma con il pubblico romano alle spalle che ti soffia dietro tutto può accadere. Da tifoso romanista chiedo il loro aiuto». Lo ha detto il nuovo tecnico della Roma Claudioalla viglia della partia contro l'Empoli