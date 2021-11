Ufficiale, Ralf Rangnick è il nuovo allenatore del Manchester United

di

Addio Solskjaer, il Manchester United riparte da Ralf Rangnick. E' il 'santone' tedesco il nuovo manager dei Red Devils, ha reso noto il club con un comunicato ufficiale: l'accordo è stato siglato fino al termine della stagione. In attesa dei documenti necessari, Michael Carrick resterà alla guida della prima squadra. Al termine della stagione Rangnick resterà nel club con il ruolo di consulente per altre due stagioni.

Il nome di Rangnick due anni fa era salito prepotentemente alla ribalta in Italia perché accostato al Milan: prima del rinnovo di Stefano Pioli (nell'estate 2020, dopo il lockdown) sembrava infatti che Rangnick, ex Schalke 04 e Lipsia, fosse il nome giusto per Ivan Gazidis per ripartire. Poi le cose sono andate diversamente, Pioli è rimasto in rossonero e Rangnick è rimasto a spasso: fino ad oggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA