Raffaella Carrà, l'addio di Bonucci sui social: «Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre»

«Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre». Alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna e dal ritiro della Nazionale italiana, Leonardo Bonucci ricorda così Raffaella Carrà nel giorno della sua scomparsa. L'Italia piange la scomparsa dell'icona della musica e della televisione e anche la nazionale italiana si dimostra vicina a Raffaella.

Il difensore della Juventus ha pubblicato su Instagram una foto scattata a fine marzo del 2019 con Raffaella Carrà, storica tifosa bianconera, poche settimane prima della puntata di A raccontare comincia tu, in cui Bonucci si era aperto parlandole della sua vita in campo e in famiglia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 19:04

