Rafael Leao, che stoccata: «Cristiano o Ibra? Preferisco lavorare con CR7»

Archiviato il derby di Milano, per molti giocatori è tempo di raggiungere il ritiro delle Nazionali. Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro del suo Portogallo. Per Leao e compagni si prospettano gli impegni contro Irlanda e Serbia, ma durante l'intervista il talento rossonero ha lanciato una stoccata ad un suo compagno di club.

«Ci aspettano due finali, non giochiamo per il pareggio. Vogliamo vincere entrambe le gare per avere il primo posto nel girone. Siamo il Portogallo, entriamo in campo sempre con la voglia di conquistare la vittoria. Irlanda e Serbia sono due squadre molto forti, dobbiamo restare concentrati anche se ci sarà un po' d'ansia per la qualificazione».

Questa la risposta di rito e di presentazione ai due prossimi incontri, ma poi è arrivata la domanda scomoda. «Sei più felice di lavorare con Ibrahimovic o con Cristiano Ronaldo?» Leao senza pensarci più di tanto ha risposto: «Cerco sempre di imparare da loro, sono due grandi giocatori. Sono più felice di lavorare con CR7 perché è un giocatore che ammiro molto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 20:35

